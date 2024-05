LIVE Passaro-Griekspoor 4-6 - 6- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | pareggia i conti l’azzur -o, siamo al 3° set

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-NAVONE LADI COBOLLI-KORDA LADI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.304-6, 6-3! Chiude con un grande inside in di dritto e lo smash a rimbalzo, che fa esplodere il campo 2. Grande seconda frazione perro! 40-15 Perfetta! La smorzata di rovescio di. Che tocco, che coraggio! 30-15 SLICE VINCENTE!!! 15-15 Decolla il dritto in allungo del perugino. 15-0 Si caricadopo la prima vincente! 5-3 Prima e dritto. 40-30 Ace (5°). 30-30 Gratuito di dritto ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Fritz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Meno di 24 ore dopo l’esordio vincente contro Evans, Fabio torna in campo per il suo secondo match al Foro ...

Napoli – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Napoli – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Napoli - Bologna di Sabato 10 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie A ...

LIVE Como-Cosenza, 38ª giornata Serie B: segui la diretta - live Como-Cosenza, 38ª giornata Serie B: segui la diretta - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.

LIVE Lecco-Modena, 38ª giornata Serie B: segui la diretta - live Lecco-Modena, 38ª giornata Serie B: segui la diretta - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.