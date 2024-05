LBA play-off - Gara - Virtus Bologna - Bertram Derthona | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Archiviata nello scorso weekend la regular season 2023-2024, la Serie A di Basket si concentra ora sulla fase più importante: scattano domani, infatti, i playoff per assegnare il titolo di campione d’Italia. Si parte con i quarti di finale – Serie ...

La calma prima della tempesta, ancora 24 ore di tempo prima di iniziare l’avventura dei playoff della Serie A. Per le lombarde impegnate, Emporio Armani Milano e Germani Brescia un giorno in più di attesa visto che saranno impegnate a partire ...

Il programma con il calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della Serie Virtus Bologna-Tortona, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. L’ultima giornata ha regalato gli ultimi verdetti di ...