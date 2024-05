LIVE Atletica - Diamond League Doha 2024 in DIRETTA | Bellò sotto i due minuti negli 800 metr - attesa per Meslek e Del Buono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 BEDNAREK! Tempo stellare per lo statunitense che gli vale la vittoria e il primato mondiale stagionale nella distanza. Il classe 1998 americano conquista la gara con un tempo straordinario da 19.67 secondi, precedendo Lindsey (20.01) e King (20.21). 18.21 Caudery e Kennedy superano i 4.73i al primo tentativo, un errore per tutte le altre atlete. 18.20 Tutto pronto per l’inizio dei 200i maschili. 1 VOLKO Ján SVK 2 NOV 1996 20.24 35 2 HARTMANN Joshua GER 9 JUN 1999 20.02 20.46 16 3 KING Kyree USA 9 JUL 1994 20.00 20.11 8 4 FAHNBULLEH Joseph LBR 11 SEP 2001 19.83 20.06 12 5 BROWN Aaron CAN 27 MAY 1992 19.95 10 6 LINDSEY Courtney USA 18 NOV 1998 19.71 19.71 11 7 BEDNAREK Kenneth USA 14 OCT 1998 19.68 20.35 5 8 HUDSON Andrew JAM 14 DEC 1996 19.87 9 18.17 Nel lungo ...