Auto si ribalta sulla super 36 | chiuso tratto della statale a Garbagnate Monastero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Lecco) – Incidente oggi, venerdì 10 maggio, lungo la36 all’altezza di, nel Lecchese. L’allarme è scattato alle 16.15. Stando alle prime informazioni a causa di un tamponamento un'si ètaSS 36 Del Lago Di Como e dello Spluga causando la momentanea chiusura al traffico. Sul posto sono accorse le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristinoregolare viabilità. Sul luogo dell’incidente sono giunte un’ambulanza e unamedica.