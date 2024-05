Caos all’Eurovision 2024 - un cantante in gara assente alle prove della finale | Stiamo indagando su un incidente

Bad Bunny era stato annunciato come uno delle co-chairs del Met Gala 2024 . Si tratta di un grande onore per chiunque sia molto famoso e molto legato alla moda, ma significa anche che sarete tra i primi a tagliare il nastro del tappeto rosso e, di ...

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 maggio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la situazione diventerà sempre più complicata per Rossella , sequestrata dalla talpa.

The Bear, 5 motivi per cui dovreste vedere una delle serie più belle di Disney+ - The Bear, 5 motivi per cui dovreste vedere una delle serie più belle di Disney+ - In primis, la scrittura. Una sceneggiatura brillante e tesa che dona vitalità alle immagini che passano sullo schermo: il caos della cucina si riverbera nelle battute pronunciate dai personaggi, ...

Caos in A4 per tre incidenti in direzione Venezia - caos in A4 per tre incidenti in direzione Venezia - Autostrada A4. Ore turbolente per le viaggiatrici e i viaggiatori che venerdì mattina percorrevano l’A4. Nel giro di poco si sono verificati ben tre incidenti, tutti in direzione Venezia. La ...

Tempesta solare geomagnetica sulla Terra, ecco quando arriva e cosa può provocare: l'allarme degli scienziati - Tempesta solare geomagnetica sulla Terra, ecco quando arriva e cosa può provocare: l'allarme degli scienziati - La National Oceanic and Atmospheric Administration ha diramato un allarme per l’arrivo di una tempesta solare geomagnetica sulla Terra, la più grave da vent’anni e ...