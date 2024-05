Grande successo in Emilia Romagna di SALUTE IN COMUNE

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Da Castelnovo Ne’ Monti nel reggiano a Ozzanonel bolognese, sono molti i comuni della regione che hanno deciso di ospitare in piazza il nuovo progetto “in”, che offre gratuitamente visite senologiche, ecografie e mammografie a donne residenti o domiciliate nei singoli territori, dai 20 ai 44 anni compiuti. Prossime tappe: Crevalcore, Castelvetro di Modena, Torrile e Noceto. La finalità del Progetto “in” è la massima diffusione della cultura della prevenzione sanitaria specificamente indirizzata alla prevenzione del carcinoma della ghiandola mammaria, non limitandosi tuttavia esclusivamente a tale aspetto della prevenzione, in quanto si prevendono anche eventi di “in” dedicati alla prevenzione degli eventi cardio e ...