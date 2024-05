(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Se lo conosci, lo eviti. Sapere chi è il nemico, impararlo in ogni sua faccia, è la prima regola per poterlo combattere e vincerlo. Vale sempre, ma ancora di più contro le malattie cardiovascolari che restano il primo killer degli italiani: ogni anno causano fino a un decesso su 3. "La 'madre' di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milano, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Se lo conosci, lo eviti. Sapere chi è il nemico, impararlo in ogni sua faccia, è la prima regola per poterlo combattere e vincerlo. Vale sempre, ma ancora di più contro le malattie cardiovascolari che restano il ...

Da smog a social i nuovi nemici del cuore, 10 regole di prevenzione 3.0 - Da smog a social i nuovi nemici del cuore, 10 regole di prevenzione 3.0 - Se lo conosci, lo eviti. Sapere chi è il nemico, impararlo in ogni sua faccia, è la prima regola per poterlo combattere e vincerlo. Vale sempre, ma ancora di più contro le malattie cardiovascolari che ...

Ci dobbiamo volere più bene - Ci dobbiamo volere più bene - Proviamo a trasformare l’Italia in un palazzo. Ai piani alti i mammasantissima, ovvero coloro che se lo possono permettere; quelli con l’attico che se si affacciano hanno di fronte un mare meraviglios ...

Stop alle misure antismog fino ad ottobre: appena 83 multe in 7 mesi ai vecchi mezzi - Stop alle misure antismog fino ad ottobre: appena 83 multe in 7 mesi ai vecchi mezzi - Lo stop, previsto dalla Regione attraverso l'accordo bacino padano, da ottobre ad aprile, per diminuire il tasso di smog in città si è chiuso il 30 aprile. Rispetto alle tre volte dello scorso anno, ...