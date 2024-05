Zecche positive al virus della meningoencefalite su camoscio morto in Valtellina: i rischi per l’uomo - zecche positive al virus della meningoencefalite su camoscio morto in Valtellina: i rischi per l’uomo - In Valtellina sono state trovate zecche positive al virus responsabile della meningoencefalite sulla carcassa di un camoscio morto ...