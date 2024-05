Russia - Putin vuole davvero conquistare Kharkiv? La strategia trappola per attirare Kiev e puntare al vero obiettivo

Il presidente della Russia , Vladimir Putin , non ha alcuna intenzione di lascia rsi intimidire e dichiara: “Nessuno ci minaccerà” Più di due anni dal conflitto in Ucraina (anche se loro l’hanno sempre chiamata “operazione militare speciale”) e ...

Roma, 10 maggio 2024 – La Russia "farà di tutto per evitare uno scontro globale" ma "non permetterà a nessuno di minacciarla", mantenendo la prontezza operativa delle sue "forze strategiche" nucleari. L'avvertimento di Vladimir Putin riecheggia ...

L’esercito della Russia si ritirerà dal confine tra Armenia e Azerbaijan. Lo ha annunciato lo stesso governo di Mosca, nel giorno della presentazione del primo ministro al parlamento, la Duma. Il contingente russo era stato mandato per fare ...

L'Italia non può più temere l'interesse nazionale. La “Realpolitik” di Massolo - L'Italia non può più temere l'interesse nazionale. La “Realpolitik” di Massolo - I “guastafeste” putin e Xi, la sicurezza che diventa più importante della ... Un “formato” che fino all’invasione della Crimea nel 2014 ha incluso anche la russia, “e che ora è diventato lo strumento ...

Russia, Putin vuole davvero conquistare Kharkiv - russia, putin vuole davvero conquistare Kharkiv - Le forze russe hanno attaccato attraverso il confine ucraino a nord di Kharkiv nel potenziale tentativo di aprire un nuovo fronte di guerra e intensificare la pressione sulla seconda ...

La russia assalta Kharkiv per creare un'area cuscinetto e costringere Kiev la lasciare sguarnito il Donetsk - La russia assalta Kharkiv per creare un'area cuscinetto e costringere Kiev la lasciare sguarnito il Donetsk - Vladimir putin aveva promesso di creare un’area del genere all’inizio di quest’anno per fermare i frequenti attacchi ucraini a Belgorod e ad altre regioni di confine con la russia. L’Ucraina aveva ...