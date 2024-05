L’incredibile casa di Roger Whittaker che vale 500mila sterline

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024)è stata una delle icone della musica del ‘900: celebre cantautore britannico nato a Nairobi (all’epoca il Kenya apparteneva all’Impero britannico), è diventato una star grazie al programma tv Top of the Pops. Le sue canzoni sono conosciute in tutto il mondo, e il suo nome è da sempre accompagnato da una voce da baritono e da quella particolare abilità, affinata negli anni, di produrre musica attraverso la tecnica del fischio. Grande amante della Francia,e la sua famiglia hanno vissuto a lungo nel pittoresco villaggio di Montaigu-de-Quercy. Lain cui il cantautore ha trascorso gli ultimi anni della sua vita è ora in vendita: scopriamola insieme. Laappartenuta a, scomparso ...