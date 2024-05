(Di venerdì 10 maggio 2024), Simone Inzaghi continua con le sorprese visto il cambio fatto in. Ecco le ultime Come riferito da Simone Togna, Simone Inzaghi, tecnico dell’, sta presentando anche altre novità in vista della gara contro il. Dopo la panchina della scorsa settimana contro il Sassuolo, Marcus Thuram tornerà titolare facendo riposare Lautaro Martinez, che partirà dalla panchina. L’altra casella

Sassuolo-Inter è la sfida in programma domani (sabato 4 maggio) alle ore 20.45 al Mapei Stadium, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Secondo Matteo Barzaghi, intervenuto su Sky Sport, Inzaghi conferma in blocco solo un ...

Simone Inzaghi ha le idee chiare per la sua Inter del futuro e non lo nasconde. l’attacco è il primo reparto da rinforzare e il suo obiettivo di mercato è ormai fissato. IMPEGNO – In casa Inter inizia già a discutersi di futuro, tra rinnovi e ...

FORMAZIONI Frosinone Inter, in attacco molte NOVITA’. In campo ci sarà QUEL GIOCATORE - FORMAZIONI Frosinone Inter, in attacco molte NOVITA’. In campo ci sarà QUEL GIOCATORE - FORMAZIONI Frosinone-Inter, Simone inzaghi continua con le sorprese visto il cambio fatto in attacco. Ecco le ultime Come riferito da Simone Togna, Simone inzaghi, tecnico dell’Inter, sta presentando ...

Inter, che attacco di Gatti: frecciatina sulla sconfitta con il Sassuolo - Inter, che attacco di Gatti: frecciatina sulla sconfitta con il Sassuolo - Alla squadra di inzaghi restano però ancora 3 partite da disputare ... come del resto si è visto anche nella scorsa giornata contro il Sassuolo. Inter, Gatti attacca: “Una volta questa roba si ...

È durissima per Gudmundsson: lo scambio che fa fuori l’Inter - È durissima per Gudmundsson: lo scambio che fa fuori l’Inter - L’islandese del Genoa piace molto ai dirigenti e a Simone inzaghi, ma oltre al prezzo c’è l’ostacolo concorrenza. Le ultime Gudmundsson è oggi il nome forse in cima alla lista dell’Inter per rinforzar ...