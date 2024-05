(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue uomini originari della provincia di Napoli sono statidalla Polizia di Stato per truffa aggravata commessa ai danni di una donna di 81 anni residente in provincia di Firenze, alla quale erano stati sottratti gioielli e preziosi per quasi 6mila euro. Personale della Polizia Stradale di Caserta, nel corso dei servizi di vigilanza lungo il tratto autostradale, sulla carreggiata sud dell’A1 all’altezza del territorio del comune di Casagiove, hanno controllato una vettura con a bordo due uomini che procedeva ad alta velocità, e che era stata segnalata come auto sospetta. Dopo aver verificato i numerosi precedenti penali a carico dei due uomini, gli agenti hanno trovato addosso ad uno dei due monili per 6000 euro e in un giubbotto la somma di 425 euro. I poliziotti della Stradale di Caserta hanno così ...

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 I Carabinieri di Formia hanno denunciato due cittadini per danneggiamento e violenza privata in seguito a un incidente avvenuto il 5 marzo 2024. Fatti e Deferimento Nel corso della giornata dell’8 marzo, i ...

Arezzo , 14 marzo 2024 – La polizia di Stato ha recuperato numerosi monili in oro e denaro contante, frutto di Truffe ad anziani avvenute in varie località del nord Italia appena poche ore prima dei controlli effettuati in autostrada, nel tratto ...

Minori denunciati o arrestati, Milano peggio di Napoli - Minori denunciati o arrestati, Milano peggio di Napoli - Sono 73 le province italiane che nel biennio 2022-2023 hanno registrato «sporadiche attività violente o devianti poste in essere da gang giovanili». È ciò che emerge dal report “Criminalità minorile e ...

Truffano 81enne in Toscana, denunciati da Ps nel Casertano - Truffano 81enne in Toscana, denunciati da Ps nel Casertano - Due uomini originari della provincia di Napoli sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per truffa aggravata commessa ai danni di una donna di 81 anni residente in provincia di Firenze, alla quale ...

Criminalità, a Bologna crescono i numeri dei minori denunciati o arrestati. In aumento estorsioni e lesioni - Criminalità, a Bologna crescono i numeri dei minori denunciati o arrestati. In aumento estorsioni e lesioni - Sono 73 le province italiane che nel biennio 2022-2023 hanno registrato «sporadiche attività violente o devianti poste in essere da gang giovanili». È ciò che emerge dal report “Criminalità minorile e ...