Europee | M5S - ' confronto Meloni-Schlein viola par condicio' **

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ila due con le solea sfidarsi nel salotto di Bruno Vespa rischia dire pesantemente la par. Non è consentito a nessuno, e alla TV pubblica in particolare, prestarsi a quello che è a tutti gli effetti un escamotage per forzare le regole del gioco in vista delle europee". Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto. "Siamo alla vigilia di elezioni dove la dinamica maggioranza/opposizione non esiste, perché ciascuna forza politica va per conto suo. Ancora non c'è il premierato, per fortuna, e la Rai non può far finta che lo scontro sia solo a due népuò scegliersi l'avversario a suo piacimento. Non ci interessa avere spazi in più ma siamo intransigenti nel dire no a giochetti di ...

Roma, 1 (Adnkronos) – “Ieri c’è stata una direzione di Più Europa e non so se sia emerso qualcosa di nuovo. Mi sembra che ci sia ancora un Confronto aperto . Per quanto ci riguarda, non solo sabato alla convention di Più Europa, ma sin dall’inizio ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Alla fine sarà la Rai e sarà ‘Porta a Porta’ con Bruno Vespa . Dal Pd spiegano che è stata una condizione non negoziabile da parte dello staff di Giorgia Meloni. “Da presidente del Consiglio ha chiesto di farlo in Rai e ...

Mangiano pomodorini a scuola: 132 bambini intossicati. “Li ha forniti il ministero” - Mangiano pomodorini a scuola: 132 bambini intossicati. “Li ha forniti il ministero” - Avevano mangiato pomodorini durante la ricreazione e subito dopo hanno accusati malori. L’intossicazione ha colpito 132 bambini e sette docente di due diversi istituti scolastici del Modenese, le scuo ...

Onu, sì al primo passo per riconoscere la Palestina come membro dell’Assemblea. Israele: “Aprite le porte al nazismo” - Onu, sì al primo passo per riconoscere la Palestina come membro dell’Assemblea. Israele: “Aprite le porte al nazismo” - L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza d ...

Europee: Prodi e Occhetto pionieri, la (breve) storia del duello tra leader in Tv Sottotitolo - Europee: Prodi e Occhetto pionieri, la (breve) storia del duello tra leader in Tv Sottotitolo - Roma, 10 mag (Adnkronos) - La storia dei faccia a faccia televisivi tra leader politici è abbastanza sintetica, almeno in Italia. Quello tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, in programma il 23 maggio su ...