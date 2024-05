Case green - Pucci Uppi ' all' Italia mancano 320 miliardi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "La direttiva europea '' prevede che entro pochi anni invengano riqualificati oltre 500 mila edifici pubblici e circa 5 milioni di edifici privati con le prestazioni più scadenti, il costo stimato per migliorarli di due classi energetiche è di circa 320, ma ad oggi né l'Europa né lo Statono hanno messo a disposizione risorse, incentivi o bond". Lo denuncia il presidente dell'Unione piccoli proprietari immobiliari Fabioa Genova alla convention nazionale per il 50/mo anniversario dell'paventando "il rischio che la direttiva '' spacchi in due il mercato immobiliare, da una lato quello dei ricchi consempre più di valore, dall'altro quello dei poveri con ...