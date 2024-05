Alimentare - orgoglio del mercato e simbolo tricolore | per il 94% degli italiani il Made in Italy è il traino dell’economia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’industriaè oggi al primo posto dei settori manifatturieri per valore del fatturato e al secondo posto sia per numero di imprese che di addetti, con un valore pari a 193 miliardi di euro, cioè il 15,6% del totale del fatturato dei settori industriali. Nel periodo 2013-2023 il fatturato dell’e bevande è aumentato del 31,3%. Il settore si compone di 60,4 mila imprese aumentate dell’1,5% nel 2013-2023. Di un totale di quasi 464 mila addetti, +12% nello stesso periodo. In Italia la spesa delle famiglie per prodotti alimentari e bevande vale 195 miliardi di euro e risulta pari al 15,2% del totale spesa delle famiglie per consumi, quota più alta di Paesi omologhi come Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi. Nel 2023 il valore delle esportazioni dell’industriae delle bevande è stato pari a 53,4 miliardi ...