Siccità - Lollobrigida respinge le accuse | Mie parole strumentalizzate da sciacalli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il ministro Francescoledi strumentalizzazione delle sue dichiarazioni sullain Piemonte e in Sicilia. Nel bel mezzo delle polemiche riguardanti le dichiarazioni sulle condizioni meteorologiche in Piemonte e in Sicilia, il ministro dell’Agricoltura Francescosi è trovato al centro dell’attenzione.ha dovuto affrontare ledi strumentalizzazione delle sue. Il ministroaffronta la polemica scaturita da una sua frase a proposito dellaNotizie.com fonte foto AnsaTuttavia, il ministro ha deciso dire categoricamente tali interpretazioni distorte attraverso un video condiviso sui social. In questo breve ...

«Per fortuna quest’anno la siccità colpisce molto di più molte regioni del Sud, in particolare la Sicilia». A dirlo non è un Pojana qualunque, ma il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso del question time in Senato , rispondendo ...

'Per fortuna la siccità colpisce il Sud': gaffe del ministro Lollobrigida che poi si scusa - "Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest'anno colpirà per fortuna di più il ...

Politica. Siccità, Tilotta (PD): Lollobrigida solo gaffeur, ma non c'è strategia. Servono interventi immediati per sostenere agricoltori e allevatori - Politica. Siccità, Tilotta (PD): Lollobrigida solo gaffeur, ma non c'è strategia. Servono interventi immediati per sostenere agricoltori e allevatori Palermo, 10 maggio 2024. 'Sapevamo da tempo quale fosse la ...