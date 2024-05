Ok alla risoluzione per la Palestina nelle Nazioni Unite E Israele fa a pezzi la carta dell' Onu

L'Onu, ok a risoluzione su adesione Palestina: Italia tra gli astenuti. Gaza, tank e truppe di Israele circondano Rafah - L'Onu, ok a risoluzione su adesione palestina: Italia tra gli astenuti. Gaza, tank e truppe di Israele circondano Rafah - Vergognatevi», ha dichiarato l'ambasciatore, citato dal Guardian. L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la palestina come qualificata per diventare membro a pieno ...

Gaza goes to Hollywood. C'è l'ok a una risoluzione (simbolica) pro-Palestina, Israele passa l'Onu al tritacarte - Gaza goes to Hollywood. C'è l'ok a una risoluzione (simbolica) pro-palestina, Israele passa l'Onu al tritacarte - Il voto passa a larga maggioranza (9 contrari, fra cui gli Usa, l'Italia astenuta), chiede l'ammissione della palestina nelle Nazioni Unite, ma non vale senza ...

L'assemblea generale Onu "riconosce" la Palestina. Ma serve l'avallo del Consiglio di Sicurezza per il diritto di voto - L'assemblea generale Onu "riconosce" la palestina. Ma serve l'avallo del Consiglio di Sicurezza per il diritto di voto - Un voto di portata storica dall'alto significato politico, ma per ora privo di conseguenze giuridiche. Spetta al Consiglio di Sicurezza, infatti, convertire il voto in una decisione effettiva ...