Sonic Mania Plus è disponibile su Netflix Games per piattaforme mobile

(Di venerdì 10 maggio 2024) In queste ore i fan dithe Hedgehog possono gustarsiper la prima volta su dispositivi mobili grazie all’esclusiva di. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando,è definita da SEGA come una vera e propria “autentica esperienza classica di”, contraddistinta da un comparto tecnico caratterizzato da una grafica pixellata che non potrà che far piacere ai fan storici della serie. Aggiungiamo cheinclude una gamma di nuove zone assieme alle più iconiche di1, 2, 3,& Knuckles ethe Hedgehog CD. In questo titolo è possibile giocare come ...

