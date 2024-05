Napoli - sfuma l’ipotesi Sudakov | costo proibitivo senza Champions League

Il Napoli pianifica il mercato in vista dell’estate. Oltre al forte interesse per Sudakov , salgono le quotazioni di un centrocampista del Paris Saint Germain. Il Napoli , reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese, pianifica il da farsi in ...

RAI - Napoli, niente Sudakov: costa troppo. Scartato un giocatore dell'Inter - RAI - napoli, niente sudakov: costa troppo. Scartato un giocatore dell'Inter - Georgiy sudakov ha raggiunto ormai dei costi proibitivi per un napoli che non disputerà la Champions League nella prossima stagione. Georgiy sudakov è un nome che gli scout del napoli conoscono bene.

Rai – Senza Champions salta l’operazione per un centrocampista. Il nome - Rai – Senza Champions salta l’operazione per un centrocampista. Il nome - Ciro Venerato fa sapere durante il TGR Rai che il napoli non acquisterà un giovane centrocampista che sta seguendo da tempo.

Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - I criteri di selezione non sono cambiati. Le modalità, invece, probabilmente sì. È difficile, infatti, immaginare che Aurelio De Laurentiis stia valutando un elenco di quaranta allenatori per il futur ...