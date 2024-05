Mountain Bike - Europei | oro Italia nel team relay

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’sale sul gradino più alto del podio nella staffetta aglidiin svolgimento a Cheile Gradistei in Romania. Ilazzurro, composto da Simone Avondetto, Matteo Siffredi, Chiara Teocchi, Giada Martinoli, Valentina Corvi e Mattia Stenico ha ingaggiato un’entusiasmante duello con la Francia, favorita alla vigilia, che si è risolto a favore dell’solo nella parte finale. L’parte bene con Avondetto, autore di una prova maiuscola e della miglior prestazione assoluta sul giro, al pari del transalpino Musy. Al primo cambio le due nazionali mettono subito in chiaro la questione e lasciano capire che sarà difficile per le altre stargli dietro. Matteo Siffredi compie il primo allungo per l’, ...