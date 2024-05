Il podcast de Linkiesta sul più grande anno elettorale della storia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nel 424 a.C il commediografo greco Aristofane mise in scena ad Atene l’opera satirica “I Cavalieri” in cui mise in guardia i suoi concittadini sui rischidemocrazia quando il popolo si lascia persuadere da demagoghi. Per far capire bene la metafora agli ateniesi, Aristofane raccontò ladi un servo arrogante e manipolatore di nome Paflagone che fa il buono e il cattivo tempo nella casa del suo anziano padrone Demos (popolo in greco) un uomo facilmente manipolabile e suscettibile alle adulazioni. A sua volta però Paflagone viene scalzato da un salsicciaio ancora più cinico, ignorante e ipocrita che entrerà nelle grazie di Demos promettendo cose ancora più irrealizzabili. Ben 2448 anni dopo, l’opera di Aristofane è ancora attuale ma la democrazia occidentale non ha ancora trovato i giusti anticorpi per proteggersi dalle minacce esterne e ...