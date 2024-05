LIVE Atletica - Diamond League Doha 2024 in DIRETTA | attesa per Meslek e Del Buono nei 1500 metri

Salone del libro, 70 metri di fila per Alessandro Barbero all'Oval - Salone del libro, 70 metri di fila per Alessandro Barbero all'Oval - Settanta metri di coda per il firmacopie dello storico Alessandro Barbero all’ Oval, subito dopo aver terminato l’incontro che ha riempito l’ Auditorium nel pomeriggio. L’appuntamento allo stand è ...

Acquista da 0.7€/sett - Acquista da 0.7€/sett - come la giornata di debutto della prima edizione diretta da Annalena Benini. Il maxi Salone, il più grande di sempre con i suoi 137 mila metri quadrati e gli 872 stand, è pronto ad accogliere folle, ...