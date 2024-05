Tijani Babangida gravemente ferito - il fratello Ibrahim è morto | il calcio nigeriano in lutto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un vero e proprio dramma per ilin Nigeria. Icona di una nazione intera,è in condizioni molto critiche (ma cosciente) in seguito a un incidente d’auto lungo la strada Kaduna-Zaria. Suomaggiore(anche lui ex calciatore professionista) è, stando alle ultime notizie riportate dalle cronache locali. Con loro due, c’era a bordo anche la moglie di: ora in ospedale con il marito. Emmanuel Babayaro, segretario generale dell’Associazione dei calciatori professionisti della Nigeria (PFAN), ha rilasciato un comunicato in merito a quanto accaduto: “Citiamo nelle nostre preghieree la sua famiglia poiché sono rimasti coinvolti in un tragico incidente automobilistico lungo la ...

