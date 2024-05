FP1 Berlino 2024 - Formula E | Da Costa davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bagnato l’esordio di questo appuntamento tutto teutonico che la categoria elettrificata ha mandato in scena in questo unico avvenimento del venerdì. LaE ha messo in pista i suoi bolidi elettrici nelle FP1che ha regalato le primissime impressioni di quello che potrebbe essere lo scenario di questo doppio appuntamento. Il miglior tempo è stato staccato dalla Porsche con Antonio Felix Dain grado di mettere la sua vetturaal resto del gruppo. Secondo posto molto interessante per Sergio Sette Camara su ERT, mentre ha chiuso il primo podio virtuale la DS Penske di Stoffel Vandoorne. Il primo dei due tedeschi in pista è Maximilian Gunther su Maserati (Pascal Wehrlein non ha realizzato nessun tempo), mentre il campione del mondo in carica, Jake Dennis, si è posizionato al ...