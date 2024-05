Europee | Prodi e Occhetto pionieri - la breve storia del duello tra leader in Tv Sottotitolo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag (Adnkronos) – Ladei faccia a faccia televisivi trapolitici è abbastanza sintetica, almeno in Italia. Quello tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, in programma il 23 maggio su Raiuno, sarà l’ultimo di una serie non particolarmente lunga. Con un elemento di assoluta novità, però: le protagoniste sono due donne, mai successo in precedenza. Prima del confronto a due, i politici in televisione si vedevano solo nella ‘Tribuna politica’ Rai, nata a inizio anni ’60 con conduttore Jader Jacobelli. Ildi turno si presentava nello studio della ‘Tribuna politica’ (prima ‘Tribuna elettorale’) in solitudine per sottoporsi al ‘fuoco di fila’ di domande di un gruppo di giornalisti. Decisamente un altro format. Il primo confronto televisivo fra due candidati presidenti del Consiglio, storico in ogni senso, è quello ...