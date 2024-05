Onu - primo sì all’adesione della Palestina L’ambasciatore di Israele straccia la carta delle Nazioni Unite

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un voto di portata storica dall'alto significato politico, ma per ora privo di conseguenze giuridiche. Spetta al Consiglio di Sicurezza, infatti, convertire il voto in una decisione effettiva

Alle ore 19 il dato è del 27,5% (12 punti in meno rispetto al 2019). I cittadini lucani sono chiamati al voto tra oggi e domani per scegliere il loro presidente dei prossimi cinque anni tra Vito Bardi (centrodestra) e Piero Marrese (centrosinistra)

Alle ore 23 il dato è del 37,7% (12 punti in meno rispetto al 2019). I cittadini lucani sono chiamati al voto tra oggi e domani per scegliere il loro presidente dei prossimi cinque anni tra Vito Bardi (centrodestra) e Piero Marrese (centrosinistra)

I voti agli artisti che si alternano sul palco del Circo Massimo a Roma in occasione della Festa dei lavoratori

Onu, sì al primo passo per riconoscere la Palestina come membro dell’Assemblea. Israele: “Aprite le porte al nazismo” - Onu, sì al primo passo per riconoscere la Palestina come membro dell’Assemblea. Israele: “Aprite le porte al nazismo” - L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza d ...

Gaza goes to Hollywood. C'è l'ok a una risoluzione (simbolica) pro-Palestina, Israele passa l'Onu al tritacarte - Gaza goes to Hollywood. C'è l'ok a una risoluzione (simbolica) pro-Palestina, Israele passa l'Onu al tritacarte - Il voto passa a larga maggioranza (9 contrari, fra cui gli Usa, l'Italia astenuta), chiede l'ammissione della Palestina nelle Nazioni Unite, ma non vale senza ...

Spagna, Catalogna al voto, in gioco la governabilità a Madrid - Spagna, Catalogna al voto, in gioco la governabilità a Madrid - 5 minuti per la lettura Roma, 10 mag. (askanews) – La Catalogna va al voto domenica dopo una campagna elettorale in cui l’attenzione è stata centrata su Madrid: al di là degli equilibri interni della ...