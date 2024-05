Giro d’Italia 2024 - Ganna ancora a secco di vittorie in stagione Ancora la UAE Emirates rovina i piani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nemmeno oggi è il giorno giusto per Filippo. Il verbanese della Ineos-Grenadiers vede sfuggire la prima vittoria stagionale nella cronometro valida per la settima tappa delda Foligno a Perugia. Non bastano al due volte campione del mondo della specialità trentaquattro chilometri stellari ed una parte finale in cui è riuscito a difendersi strenuamente. Lo sloveno della UAE Teamè stato davvero esagerato nel finale della prova contro il tempo di oggi. Nei 6,6 chilometri conclusivi di quest’oggi Pogacar ha guadagnato un minuto e quattro secondi su, che si è visto scippare nuovamente la vittoria da un componente della squadra emiratina. A inizio marzo, nella frazione d’apertura della Tirreno-Adriatico, Filippo è stato sconfitto ...