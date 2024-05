Giro d’Italia 2024 | Pogacar celebra i 90 anni della maglia rosa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 10 maggio 2024) LaTadej(UAE Team Emirates) ha vinto la settima tappa del 107°, la prima delle due frazioni contro il tempo previste in questa edizione. La prova odierna, in terra umbra, viaggiava da Foligno a Perugia lungo 40,6 chilometri per la maggior parte pianeggianti ma decisamente arcigni nei 6.600 metri finali che portavano al traguardo di Corso Vannucci. Il fuoriclasse di Komenda ha coperto la distanza in 51’44” all’incredibile media oraria di 47,088. Alla piazza d’onore, staccato di 17?, si è piazzato il campioneFilippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha preceduto il compagno di squadra, lo statunitense Magnus Sheffield, terzo a 49?. Degna di menzione, la prova del giovane ciociaro Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), sesto a 1’21”. La classifica ...