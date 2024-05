Dall’antico carbone - accenni agli incendi futuri

(Di venerdì 10 maggio 2024)del passato: un’analisi dalle prove fossili Uno straordinario reperto fossilizzato di, risalente a 430 milioni di anni fa, offre preziose informazioni suglidel passato. Questi resti fossili stanno aiutando gli scienziati a comprendere come il fuoco abbia influenzato e sia stato influenzato dai cambiamenti ambientali nel corso dei millenni. Le implicazioni sui cambiamenti climatici Pur non offrendo soluzioni dirette per affrontare gliattuali, lo studio di queste antiche testimonianze fornisce preziosi insegnamenti sul ruolo globale del fuoco e sul suo impatto sul clima. Queste conoscenze possono supportare una migliore previsione del clima futuro da parte dei L'articolo proviene da News Nosh.

Il G7 sul clima: stop al carbone entro il 2035 (ma non solo) - Il G7 sul clima: stop al carbone entro il 2035 (ma non solo) - i Paesi G7 si sono impegnati a chiudere le proprie centrali a carbone entro la prima metà del prossimo decennio (2035 al più tardi) o comunque in una data compatibile per mantenere l’aumento di ...

Usa, con le nuove regole Epa il carbone ha i giorni contati - Usa, con le nuove regole Epa il carbone ha i giorni contati - L'Epa impone un massiccio taglio dei gas serra per gli impianti previsti in attività dopo il 2039: critiche da lobbysti e repubblicani.

Il Green Deal europeo, cinque anni dopo: un’app per capire a che punto siamo sulla via della neutralità carbonica - Il Green Deal europeo, cinque anni dopo: un’app per capire a che punto siamo sulla via della neutralità carbonica - Tuttavia, il loro indicatore di assorbimento è crollato nel corso dell’ultimo decennio per effetto della crisi climatica (incendi di grandi foreste, distruzione degli ecosistemi, ecc.). La nostra ...