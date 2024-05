Vicenza capitale degli alpini - attese mezzo milione di persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una grande folla di penne nere, da ogni parte d'Italia, ha invaso da oggi, la città che fino a domenica ospita la 95ma adunata nazionale. La solenne cerimonia dell'alzabandiera, nella centralissima piazza dei Signori, ha aperto ufficialmente questa mattina l'adunata. Tra i momenti più significativi l'inno nazionale, cantato da tutta la piazza, le note musicali de "Il Silenzio". Per onorare i caduti della Grande Guerra nelle montagne vicentine la cerimonia è avvenuta in collegamento con i quattro Sacrari presenti in provincia: il Leiten ad Asiago, a Cima Grappa, sul Monte Pasubio e sul Monte Cimone, e con una postazione allestita sul Monte Ortigara, sempre in Altopiano, dove si svolse la prima storica adunata delle "penne nere" nel 1916. Nel tardo pomeriggio di oggi sono ...