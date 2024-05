Il bimbo con disabilità sculacciato perché non voleva imparare il corano | assolto il papà

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il tribunale collegiale di Rimini, presieduto dal giudice Adriana Cosenza haun 46enne senegalese accusato di aver «» pesantemente il figlioil ragazzino non imparava a memoria il. Come chiesto dal difensore, l’avvocato Viviana Pellegrini, il Tribunale ha derubricato il reato contestato da lesioni gravi a percosse. Essendo le percosse un reato procedibile a querela...

