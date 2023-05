Ucraina | il presidente Zelensky a Gedda per summit Lega Araba

Al vertice della Lega Araba sarà eccezionalmente presente ilsiriano Bashar al Assad dopo oltre un decennio. La Siria è stata di recente riammessa nell'organizzazione da cui era stata ......per la pace tra Russia eNella notte le bombe sono continuate a cadere sull'. Sirene ... Intanto ilucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, per ......Alessio Quaranta nel suo ruolo diEATEO, in apertura dei lavori " non è ancora riconosciuta allo stesso livello di altre attività del settore. La pandemia Covid - 19 e la guerra in...

Al vertice della Lega Araba sarà eccezionalmente presente il presidente siriano Bashar al Assad dopo oltre un decennio. La Siria è stata di recente riammessa nell'organizzazione da cui era stata ...Il ministero degli Esteri cinese ha reso noto che il premier russo Mikhail Mishustin sarà a Pechino la settimana prossima. Michel: “Ue limiterà il commercio di diamanti russi”. Zelensky prima al summi ...