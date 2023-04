Calciomercato: interesse del Real Madrid per Reece James, ma il Chelsea fa muro (Di sabato 1 aprile 2023) interesse sul Calciomercato del Real Madrid per Reece James, che ha rinnovato fino al 2028 con il Chelsea: i blues non vogliono lasciarlo partire Il Real Madrid ha messo gli occhi su Reece James per la prossima finestra di Calciomercato. Come riportato da Football Insider, la trattativa è tutto tranne che semplice per i Blancos. Il Chelsea infatti, forte del rinnovo del terzino fino al 2028, è pronta a rimandare al mittente l’offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023)suldelper, che ha rinnovato fino al 2028 con il: i blues non vogliono lasciarlo partire Ilha messo gli occhi super la prossima finestra di. Come riportato da Football Insider, la trattativa è tutto tranne che semplice per i Blancos. Ilinfatti, forte del rinnovo del terzino fino al 2028, è pronta a rimandare al mittente l’offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

