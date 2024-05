Esplorando il paradiso | le isole più belle da visitare ai Caraibi

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 11 maggio 2024) Life&People.itco è un aggettivo che corrisponde ad un’idea, un po’ come nel mondo iperuranio di Platone, dove risiedono le forme sostanziali delle idee. Irappresentano la sostanza del concetto alla base di un immaginario che immediatamente ci riporta a viaggi indimenticabili, baciati dal sole su spiagge candide, cullati dal suadente sciabordio delle onde. Proprio come sosteneva il filosofo ateniese, le idee hanno unità di sostanza, ma molteplicità di forme, infatti, ledell’areaca sono oltre 1350, battono bandiera di 34 nazioni differenti e sono tradizionalmente divise in tre grandi gruppi insulari: le Grandi Antille, le Piccole Antille e leBahamas. In questo itinerario di viaggio, esploriamo le destinazioni più affascinanti e imperdibili dei ...