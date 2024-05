Cucciolo di Setter cade in un dirupo - salvato dai Vigili del Fuoco

(Di sabato 11 maggio 2024) Roccamonfina. Nella giornata di ieri, 10 Maggio 2024, ideldel Comando provinciale di Caserta hanno tratto in salvo un cane di razzaInglese di sei mesi, caduto lunedì scorso in undi circa 100 metri nella località Garofali a Roccamonfina, in provincia di Caserta. Il cane era caduto lunedì scorso ed è stato ritrovato solo venerdì dopo giorni di ricerche. Le operazioni di soccorso sono state condotte dalla squadra del distaccamento deideldi Piedimonte Matese, dalla squadra S.A.F ( Speleo Alpino Fluviale) del comando di Caserta e da una squadra Saf/Fluviale. Il primo tentativo di recupero è stato effettuato giovedì, ma a causa della folta vegetazione non è stato possibile localizzare il cane. Venerdì, la squadra Saf/Fluviale ha effettuato una ...

La storia a lieto fine di un cagnolino di setter inglese rimasto per giorni tra la vegetazione di un dirupo nel Caserta no, dove era precipitato.Continua a leggere

Cucciolo di setter inglese cade in un dirupo, volo di 100 metri. Salvato dopo 4 giorni dai Vigili del Fuoco di Caserta - Cucciolo di setter inglese cade in un dirupo, volo di 100 metri. Salvato dopo 4 giorni dai Vigili del Fuoco di Caserta - La storia a lieto fine di un cagnolino di setter inglese rimasto per giorni tra la vegetazione di un dirupo nel Casertano, dove era precipitato ...

LE FOTO. Setter inglese cade in un dirupo di 100 metri, salvato dai vigili del fuoco - LE FOTO. setter inglese cade in un dirupo di 100 metri, salvato dai vigili del fuoco - ROCCAMONFINA. Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno tratto in salvo un cane di razza setter Inglese di sei mesi, caduto lunedì scorso in un dirupo di circa ...