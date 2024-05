Bed sharing | le differenze dal co-sleeping e quali sono i rischi e i benefici

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il sonno è molto spesso una croce per i neogenitori (a volte anche per quelli di bambini e bambine più grandicelli). Fin dai primi giorni di vita ci si chiede quale sia il modo più giusto – e conseguentemente il luogo più giusto – dove far dormire i piccoli: in una stanza da soli? In camera con i genitori? Nel loro letto? Oggi si parla di bedper indicare la condivisione del letto dei genitori, una pratica che viene scelta perché ha molti, ma di cui è importante conoscere i. Cos’è il bed? Il termine bed, noto anche come “bed” o “together”, si riferisce alla pratica di condividere il letto con il proprio neonato o bambino durante il sonno. Questo può avvenire durante tutta la notte o solo per parte di essa. È ...