Ostia Ponente | base di spaccio in un appartamento occupato

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Romahanno arrestato un 20enne di origine brasiliana, già noto per precedenti reati, e denunciato alla Procura per i Minorenni un 17enne italiano, entrambi gravemente indiziati, in concorso fra loro, del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di, in seguito ad un’attenta attività d’indagine condotta nella zona di, hanno individuato e monitorato unsituato al quinto piano di una palazzina residenziale. Nel corso delle indagini, dopo aver accertato una grossa affluenza di persone nell’abitazione, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una verifica all’interno, trovando i ...