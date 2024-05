Gp Francia - MotoGP Qualifiche | Martin e Bagnaia cadon - ma guidano le qualifiche

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Non sono mancate le emozioni in questedel GP diche hanno visto ancora una volta Jorgee Peccoimporsi sugli avversari, nonostante una caduta nei giri finali. Terza piazza per Maverick Vinales che prosegue sul filone delle ottime libere 2 di questa mattina. Andiamo dunque a scoprire come sono andate ledel gran premio di. GPdavanti a tutti Crediti Foto: Pagina Facebook del pilota 1 JorgeSPA Pramac Ducati (GP24) 1’29.919s 3/6 318k 2 FrancescoITA Ducati Lenovo (GP24) +0.192s 3/6 317k 3 Maverick ...