Tutti contro l’Eurovision pro-Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 maggio 2024) Non mettete in ondaSong Contest perchésta partecipando alla competizione per rifarsi un’immagine davanti al mondo, facendo dimenticare le miglia di vittime di Gaza. È la richiesta del nutrito gruppo di manifestanti che sabato mattina ha occupato la sede della televisione finlandese Yle a Pasila, Helsinki. I manifestanti sono rimasti nell’atrio della sede di Yle per alcune ore gridando alcuni slogan, ha riferito in una nota l’emittente finlandese, e se ne sono andati dopo le undici del mattino. Nel comunicato stampa i manifestanti affermano cheha una vetrina per lucidare la propria immagine all‘Eurovision. I fischi durante le prove dell’israeliana Eden Golan Sempre sabato mattina una salva di fischi ha accompagnato le prove di Eden Golan, la concorrente israeliana, in vista della finale ...