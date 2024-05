Ciclismo Spagna da sogno Alice Arzuffi brilla alla Itzulia Women’s

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Mentresi toglie delle belle soddisfazioni in, con il settimo posto nella Navarra Classic e, ieri, tra le migliori delladi World Tour, le giovani promesse delbrianzolo si preparano alle gare di questo weekend. È il caso degli allievi dell’Unione Sportiva Biassono, della Giovani Giussanesi, del GS Cicli Fiorin di Seveso che, domani, saranno al via della manifestazione di Faloppio, in provincia di Como. In concomitanza la categoria sarà di scena anche nel Trofeo Feralpi di Lonato del Garda. Per quanto riguarda gli esordienti le formazioni del territorio avranno a disposizione il traguardo di San Giuliano Milanese dove saranno in corsa gli atleti della classe 2010 e 2011. In Brianza il palcoscenico è dedicato...