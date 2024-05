Aggredito dall' immigrato - poliziotto indagato Ora bast - si deve cambiar - , la rabbia dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilche ha sparato all'egiziano che in Stazione centrale a Milano avevaun gruppo di agenti con una fionda rudimentale e pezzi di marmo è. Un atto dovuto, come spesso si dice in questi casi, che però indigna i sindacati delle forze dell'ordine. L'episodio in Centrale infatti segue di poche ore un'altra aggressione, dagli esiti ancora più drammatici: il vice-ispettore Christian Di Martino, per fermare unirregolare marocchino che stava scagliando pietre contro i binari e i viaggiatori della stazione di Lambrate, sempre a Milano, la scorsa notte è stato accoltellato per tre volte alle spalle dal balordo durante una colluttazione, dopo aver cercato invano di immobilizzarlo con il taser, anche per tutelare l'incolumità dell'aggressore stesso. Ilora è ...