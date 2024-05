Tiro con l’arco - Europei 2024 | ORO Italia nel compound maschile! Battuta la Turchia in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) La penultima giornata deglidicona Essen (Germania) comincia nel migliore dei modi. Marco Bruno, Michea Godano e Federico Pagnoni hanno conquistato la medaglia d’oro nela squadre. Gli azzurri hanno battuto inlaper 233-231. Dopo la parità per 57-57 durante la prima serie, l’è passata in vantaggio nella seconda sessione di frecce con uno straordinario en-plein da 60 su 60 contro i 58 punti dei turchi (pesano i due 9 di Haney). Azzurri che poi hanno mantenuto il vantaggio nelle successive due serie, terminate entrambe in parità per 57-57 e 59-59. Bronzo nelche è andato alla Danimarca che ha sconfitto la Francia per ...