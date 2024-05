Abodi | sull’Agenzia Governativa | Non si può più tornare INDIETRO - da parte dei club ho visto QUESTO atteggiamento…

Spazio per discutere ce n’è. Ma le posizioni, poi, restano distanti e c’è pure chi indica una terza via, ovvero una authority totalmente esterna, né nuova e governativa, né federale come l’attuale Covisoc. Stiamo parlando del caso degli organi di ...

Riforma Abodi: un nuovo ente per il controllo economico-finanziario dello sport professionistico - Riforma abodi: un nuovo ente per il controllo economico-finanziario dello sport professionistico - Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea abodi, ha recentemente proposto la creazione di un nuovo ente per il controllo economico-finanziario dello sport professionistico. Questa proposta è stata ...

Non un’agenzia governativa, ma una Authority per lo sport - Non un’agenzia governativa, ma una Authority per lo sport - L’esito dell’incontro tra calcio, basket e politica sulla nuova Agenzia di vigilanza. abodi: organismo terzo, indipendente e dal profilo tecnico ...

L'esito del colloquio Abodi Gravina su chi dovrà controllare in futuro il calcio professionistico - L'esito del colloquio abodi Gravina su chi dovrà controllare in futuro il calcio professionistico - Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha riassunto il colloquio avuto ieri con il ministro dello Sport Giovanni abodi su chi e come tra governo e Figc controllerà le squadre professionistic ...