“Aiutatemi - mi picchia da 50 anni” | novantenne denuncia il marito violento

(Di sabato 11 maggio 2024) Una donna di 90 anni ha trovato il coraggio dire ilcoetaneo dopo aver sopportato una vita di soprusi e violenze. La vicenda è finita davanti alla Procura di Padova a seguito di un recente ricovero dell'anziana per un trauma toracico. Per l'uomo sono stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare e il braccialetto elettronico.

Usa: controverso arresto di leader LGBTQ di Philadelphia, agente via da polizia - Usa: controverso arresto di leader LGBTQ di Philadelphia, agente via da polizia - (LaPresse) L'agente che il 2 marzo scorso ha arrestato due leader LGBTQ+ a Philadelphia non lavora più per la polizia di Stato della Pennsylvania.

Schianto sull’Asse Nord Sud: moglie e marito in ospedale - Schianto sull’Asse Nord Sud: moglie e marito in ospedale - Schianto lungo l'Asse Nord Sud attorno alle 11 nei pressi dell'uscita del cimitero delle Tavernelle, ad Ancona. Sul posto oltre la polizia municipale è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancon ...

Marito e moglie di ritorno dai Caraibi infettati con la Dengue: primo caso in provincia di Padova - marito e moglie di ritorno dai Caraibi infettati con la Dengue: primo caso in provincia di Padova - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - marito e moglie, cinquantenni, residenti nelle campagne di San Giorgio delle Pertiche, rientrando da un viaggio hanno accusato i classici sintomi da dengue.