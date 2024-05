Bufera in F1 - penalizzazione e caos totale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 11 maggio 2024)in F1, dentro il Circus Mondiale volano gli stracci tra piloti e non solo. Dopo i fatti di Miami è successo di tutto. Ecco le parole tra i protagonisti Nel weekend di Miami è successo di tutto. Con un pilota in particolare che è entrato nella storia della Formula Uno per aver preso sei penalizzazioni in una sola gara. Mai prima d’ora si era arrivato a così tanto e Kevin Magnussen ci è riuscito. Vasseur, team principal della Ferrari (Lapresse) – Ilveggente.itIl danese è stato al centro di numerose polemiche soprattutto per alcune manovre che ha piazzato durante la gara Sprint, vinta da Max Verstappen. C’è un problema però sul regolamento: infatti questo prevede che oltre alle solite sanzioni sui tempi ci sia un’altra che toglierebbe dei punti in classifica. Ma non solo: la norma sancisce inoltre che se un pilota dovesse arrivare a 12 infrazioni in un solo anno ...