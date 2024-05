(Di sabato 11 maggio 2024) Cinque minuti di stupida follia. Quanto basta per rovinare un derby quasi perfetto, fuori e dentro dal campo. Al triplice fischio una decina – o forse più – di tifosi granata situati nel settore distinti ha forzato un cancello ed è entrato in campo. Obiettivo? Arrivare sotto la curva Nord occupata dagli ultras del Parma. Una missione fallita e scongiurata dall’intervento della celere della polizia che è entrata in campo con caschi, scudi e manganelli evitando ogni contatto. Un paio di sostenitori della Reggiana sono riusciti a giungere fino alla porta vetrata nello spicchio esterno che delimita distinti e curva. Un atto ’dimostrativo’ dopo provocazioni e normali sfottò durati per tutto il match, che ha dell’assurdo: le telecamere dello stadio e i video della Digos hanno ripreso i facinorosi (tutti a volto scoperto); è facile pronosticare una pioggia di Daspo in arrivo, tutti sponda ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania in festa con il Lotto . Nelle ultime due estrazioni, in provincia di Napoli sono state messe a segno cinque vincite dal valore complessivo di oltre 38 mila euro . Venerdì 3 maggio, come riporta Agipronews, a ...

Una festa per oltre 16mila spettatori - Una festa per oltre 16mila spettatori - Peccato per un episodio a fine gara: alcuni reggiani forzano un cancello ed entrano in campo. Deve intervenire la polizia. Probabili Daspo ...

Dalle maglie della serie A ai biglietti gratis. Le iniziative per la Festa della Mamma - Dalle maglie della serie A ai biglietti gratis. Le iniziative per la festa della Mamma - I dati dello shopping on line indicano come ormai i regali più gettonati rientrano nelle categorie abbigliamento, cosmetici e tech. Ma non ci sono solo i doni dei figli: anche molte aziende italiane h ...

Ristorazione: Grande festa a Castiglione in Teverina per la scuola Intrecci e suoi 25 nuovi diplomati - Ristorazione: Grande festa a Castiglione in Teverina per la scuola Intrecci e suoi 25 nuovi diplomati - oltre 100 invitati al pranzo curato dal giovane chef Fabrizio Mellino e la brigata del Quattro Passi, tre stelle Michelin CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT) - Si è ...