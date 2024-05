MotoGP - Jorge Martin | Non ero sicuro di fare la pole In gara sarò molto veloce

(Di sabato 11 maggio 2024) Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di. Un time-attackconvulso, caratterizzato da tante cadute nella Q2. Ad andare per le terre anchee Francesco Bagnaia, ovvero il primo e il secondo di questo turno per la definizione della griglia di partenza della Sprint Race odierna e del GP di domani. Sul circuito di Le Mans, dunque,(Ducati Pramac) scatterà dalla piazzola n.1, grazie al crono ottenuto nel suo primo run. Parliamo di un tempo sensazionale, nuovo record della pista in 1:29.919 (unico ad aver infranto il muro dell’1:30), a precedere di 0.192 Pecco sulla Ducati ufficiale e l’Aprilia di Maverick Vinales di 0.394. “Avevo compreso che il tempo fosse buono, ma penso che si potessemeglio“, ha ...

Il leader del mondiale Jorge Martin , su Ducati del team Prima Pramac Racing, ha centrato il miglior tempo nella sessione di libere della MotoGP sul circuito di Le Mans, per il Gran Premio di Francia , quinto appuntamento stagionale con il ...

Ora convulsa a Le Mans (Francia), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP . Lì dove in minima parte la 24 Ore regala storia, Jorge Martin ha suonato la campana e si è preso il miglior tempo delle pre-qualifiche della classe regina ...

Jorge Martin non può che essere soddisfatto al termine del venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, avendo messo a segno la prestazione di riferimento della giornata. Sul tracciato di Le Mans, dopo la ...

MotoGP 2024. GP di Francia. Pole da record per Jorge Martin! Secondo Pecco Bagnaia, indietro Marc Marquez [RISULTATI] - motogp 2024. GP di Francia. Pole da record per jorge Martin! Secondo Pecco Bagnaia, indietro Marc Marquez [RISULTATI] - Bella qualifica con il pilota Pramac assoluto protagonista, l'unico a scendere sotto al 1'30. Sul finale tante cadute. Marquez è rimasto fuori dalla Q2. Un ottimo Bastianini ha fatto un tempone in Q1 ...

MotoGP: a Le Mans pole con record per Jorge Martin - motogp: a Le Mans pole con record per jorge Martin - jorge Martin (Ducati Pramac) ha ottenuto la pole del GP di Francia nella classe regina. Lo spagnolo, già leader del mondiale, ha messo tutti in riga con il tempo di 1'29"919 ed è diventato il primo a ...

MotoGp Le Mans, Bagnaia cade ma è 2°! Martin in pole, Marquez chiude 13° - motogp Le Mans, Bagnaia cade ma è 2°! Martin in pole, Marquez chiude 13° - Il pilota della Ducati si rialza dopo la caduta e chiude alle spalle dello spagnolo ...