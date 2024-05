Inzaghi nella storia dopo Frosinone-Inter | secondo gradino del podio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 11 maggio 2024) Il roboante 0-5 di, arrivato peraltro senza nemmeno dover fare troppa fatica, segna a suo modo laper il club e soprattutto per Simone. Che, per numero di punti fatti in un campionato di Serie A, sale suldel. SORPASSO – Simonemette la freccia e, con lo 0-5 di, supera Antonio Conte. Entrando così ancora di piùessere già diventato il tecnico che ha portato la seconda stella in casa nerazzurra. Sono infatti 92 i punti messi ora a segno dalla squadra in questo campionato di Serie A, dominato in lungo e in largo. Con la squadra del tecnico salentino che,...