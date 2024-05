Appalti - novità nella modalità di versamento del contributo | avviso Anac alle stazioni appaltanti

Su impulso del ministro Giuseppe Valditara, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ottenuto un importante risultato: l'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC ) ha dato il via libera alle scuole per procedere autonomamente negli acquisti ...

Non è un Pnrr per donne e giovani - Non è un Pnrr per donne e giovani - «La maggior parte delle stazioni appaltanti ricorre alle deroghe», specificano gli esperti. «Per esempio se l’oggetto del contratto, il mercato di riferimento, l’entità dell’importo o altri elementi ...

Digitalizzazione appalti: ANAC risponde ad ANCI - Digitalizzazione appalti: ANAC risponde ad ANCI - Accesso alle piattaforme, richiesta CIG, interoperabilità e compilazione form: l'Autorità Anticorruzione risponde punto per punto ...

Saiello (M5S): “Salario minimo in Campania, De Luca approvi la nostra mozione” - Saiello (M5S): “Salario minimo in Campania, De Luca approvi la nostra mozione” - Le critiche “Per queste ragioni questa mattina ho presentato una mozione per garantire che, per tutte le procedure di gara che vedano direttamente quali stazioni appaltanti Giunta regionale e ...