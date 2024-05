Padre rapinato davanti ai figli a Bologna | malviventi incastrati da un video sui social

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 -ri traditi da un filmato finito sui: tre arresti. I fatti risalgono alla sera del 5 novembre 2023 nelle vicinanze di via Massarenti: un automobilista, in compagnia deiminorenni, è stato aggredito da due uomini che si sono avvicinati a piedi, uno lato guidatore e l'altro lato passeggero. La famiglia è stata così braccata in auto, con ilche è statodella collanina d'oro che portava al collo e di uno zaino contenente 1.900 euro. L'uomo ha riportato anche diverse ferite; i, grande paura a parte, sono rimasti illesi. Ecco però che durante la rapina l'uomo si è accorto della presenza di una terza persona nelle vicinanze, che filmava l'azione criminale. Insospettito dal filmato, l'automobilista ha ...

Secondo la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella , per una donna " fare un figlio è il lavoro più socialmente utile che ci sia". La ministra ha dichiarato che grazie al governo "praticamente si può avere l'asilo gratis dal Secondo figlio in poi". ...

Articolo 32, la mamma di Cesare: alle famiglie manca l’aiuto psicologico - Articolo 32, la mamma di Cesare: alle famiglie manca l’aiuto psicologico - Valentina Mastroianni autrice de «La storia di Cesare» racconta le sfide quotidiane con il figlio che ha perso la vita a 18 mesi. «Importante avere accesso alle cure» ...

La nascita della bambina 10 giorni fa, ma l'annuncio è stato dato solo in queste ore - La nascita della bambina 10 giorni fa, ma l'annuncio è stato dato solo in queste ore - Marica Pellegrinelli ha partorito la sua terza figlia avuta dal dj William Djoko. Ecco qual è il nome scelto per la neonata dalla ex di Eros Ramazzotti.

Nuova social card per la spesa: ci sono altre 460 euro - Nuova social card per la spesa: ci sono altre 460 euro - La social card 'Dedicata a Te': sostegno finanziario di 460 euro per la spesa di beni di prima necessità nel 2024.